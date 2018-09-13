Merkez Bankası merakla beklenen faiz kararını verdi; dolar çakıldı !

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Kurulu Politikası, bugünkü toplantısında aldığı kararları açıkladı. Politika faizi olan bir hafta vadeli repo faizi yüzde 17,75'ten yüzde 24'e yükseltti. Böylece faizde 625 baz puan artış yapılmış oldu.

Beklentinin üzerindeki artırıma döviz sert tepki verdi. Karar sonrası dolar/TL, 6,0070'e kadar düştü.

Dolar 6,43 seviyesine 6,01 seviyesine doğru sert düşüş gösterdi.

BORSA YÜKSELDİ

Kararın açıklanmasının hemen öncesinde BIST-100 endeksi yüzde 0.05 artışla 92,273 puandaydı. Bankacılık endeksi ise yüzde 0.03 eksideydi. Kararın ardından 93,769 puana kadar çıkan endeks saat 1411’de yüzde 1.1 yükselişle 93,242 puanda hareket ediyor.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Aşağı doğru hareket kazanan gram altın 238,6852 liradan alınıyor ve 239,0725 liradan satılıyor. Altın fiyatlarında Merkez Bankası kararı sonrası büyük düşüş görülüyor. Çeyrek altın merkez bankasının faiz kararıyla beraber düşüşe geçti, çeyrek altın 374,8400 liradan alınırken 386,4100 liradan satılıyor. Yarım altın ise 747,3500 liradan alınıyor 772,8200 liradan satılıyor.

PPK sonrası yapılan açıklama şöyle:

"Son dönemde açıklanan veriler iktisadi faaliyette dengelenme eğiliminin belirginleştiğine işaret etmektedir. Dış talep gücünü korumakla birlikte iç talepteki yavaşlama hızlanmaktadır.

Yakın dönemde enflasyon görünümüne ilişkin gelişmeler fiyat istikrarı açısından önemli risklere işaret etmiştir. Döviz kurundaki hareketlerin de etkisiyle fiyat artışlarının alt kalemler bazında genele yayılan bir nitelik gösterdiği dikkat çekmektedir. İç talep koşullarındaki zayıflamaya rağmen fiyatlama davranışlarında gözlenen bozulma enflasyon görünümüne dair yukarı yönlü risk oluşturmaya devam etmektedir. Bu çerçevede Kurul, fiyat istikrarını desteklemek amacıyla güçlü bir parasal sıkılaştırma gerçekleştirilmesine karar vermiştir.

Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir. Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecektir. Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları, para politikası kararlarının gecikmeli etkileri, maliye politikasının dengelenme sürecine vereceği katkı ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlardaki gelişmeler yakından izlenerek ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabilecektir.

Açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin Kurul’un geleceğe yönelik politika duruşunu değiştirmesine neden olabileceği önemle vurgulanmalıdır.

Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti beş iş günü içinde yayımlanacaktır."