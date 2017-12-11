Merkez Bankasına göre dolar yıl sonu ne kadar olacak ?

Merkez Bankası Beklenti Anketinde katılımcıların cari yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 10,68 iken, bu anket döneminde yüzde 11,74'e yükseldi.

Merkez Bankası Beklenti Anketi sonuçlarına göre, 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 8,65 iken, bu anket döneminde yüzde 9,30 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 8,25 ve yüzde 8,47 olarak gerçekleşti.

2017 yılı Aralık ayı Beklenti Anketi, reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 71 katılımcı tarafından yanıtlanmış ve sonuçlar katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirildi.

Anket sonuçları şu şekilde:

"2017 yılı Aralık ayı için tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 0,43 iken, bu anket döneminde yüzde 0,55 olmuştur. 2018 yılı Ocak ayı TÜFE beklentisi aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 1,27 ve yüzde 1,29 olmuştur. Şubat ayı TÜFE beklentisi ise yüzde 0,67 olarak gerçekleşmiştir.

2017 yılı Aralık ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 21,5 olasılıkla yüzde 8,50-8,99 aralığında, yüzde 28,9 olasılıkla yüzde 9,00-9,49 aralığında, yüzde 19,4 olasılıkla ise yüzde 9,50-9,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.



Aynı anket döneminde nokta tahminlere göre ise, katılımcıların yüzde 18,5'inin 12 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentilerinin yüzde 8,50-8,99 aralığında, yüzde 33,9'unun beklentilerinin yüzde 9,00-9,49 aralığında, yüzde 16,9'unun beklentilerinin ise yüzde 9,50-9,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

2017 yılı Aralık ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 21,8 olasılıkla yüzde 7,50-7,99 aralığında, yüzde 23,7 olasılıkla yüzde 8,00-8,49 aralığında, yüzde 20,0 olasılıkla ise yüzde 8,50-8,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

Aynı anket döneminde nokta tahminlere göre 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 14,3'ünün beklentilerinin yüzde 7,50-7,99 aralığında, yüzde 34,9'unun beklentilerinin yüzde 8,00-8,49 aralığında, yüzde 20,6'sının beklentilerinin ise yüzde 8,50-8,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 12,02 iken, bu anket döneminde yüzde 12,44'e yükselmiştir. TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti cari ay beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 12,00 ve yüzde 12,72 olarak gerçekleşmiştir.

2017 yılı Aralık ayı anket döneminde, vadesine üç ay ya da üç aya yakın süre kalan Devlet İç Borçlanma Senetleri’nin (DİBS) yıllık bileşik faiz oranı beklentileri cari ay, 1, 3, 6, 12 ve 24 ay sonrası için bir önceki anket dönemine göre artarak sırasıyla yüzde 13,10, 13,07, 12,88, 12,64, 12,22 ve 11,48 olarak gerçekleşmiştir.



Vadesine beş yıl ya da beş yıla yakın süre kalan DİBS'lerin 12 ay sonrası ikincil piyasa yıllık bileşik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 11,92 iken, bu anket döneminde yüzde 12,09 olmuştur. Vadesine on yıl ya da on yıla yakın süre kalan DİBS'lerin 12 ay sonrası ikincil piyasa yıllık bileşik faiz oranı beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 11,57 ve yüzde 11,70 olarak gerçekleşmiştir. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay ve 3, 6, 12, 24 ay sonrası beklentileri sırasıyla yüzde 8,00, 8,00, 8,00, 8,15 ve 8,00 olarak gerçekleşmiştir.

Katılımcıların 2017 yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 3,86 TL iken, bu anket döneminde 3,88 TL olmuştur. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 4,08 TL ve 4,15 TL olarak gerçekleşmiştir.

2017 yılı cari işlemler açığı beklentisi, bir önceki anket döneminde 39,1 milyar ABD Doları iken, bu anket döneminde 40,5 milyar ABD Doları'na yükselmiştir. 2018 yılı cari işlemler açığı beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 40,5 milyar ABD Doları ve 41,7 milyar ABD Doları olarak gerçekleşmiştir.

GSYH 2017 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 5,5 iken, bu anket döneminde yüzde 5 ,7 olmuştur. 2018 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket dönemine göre değişmeyerek yüzde 4,2 olarak gerçekleşmiştir. "