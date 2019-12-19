Merkez Bankası'ndan 1 milyar dolarlık swap ihalesi

Merkez Bankası, 8 Ağustos’tan beri ilk kez döviz karşılığı TL swap ihalesi açtı. 7 ve 8 Ağustos’ta üç ayrı ihalede toplam 2,75 milyar dolarlık işlem gerçekleşirken, bu kez 1 milyar dolarlık 3 aylık Döviz karşılığı TL swap ihalesine gidildi.

Merkez Bankası, bu vadede ihalelere başlayacağını 5 Ağustos’ta duyurmuştu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ise vadesine 7 gün ve daha az kalan TL satım swap işlemlerinde limiti yüzde 10 olarak belirledi.

BDDK’nın bankaların yurt dışı yerleşiklerle yaptıkları TL alım ve satım işlemlerine ilişkin duyurusu, bankanın resmi internet sitesinde yayımlandı.

Buna göre, bankaların, konsolidasyona tabi yurt dışındaki kredi kuruluşu ve finansal kuruluş niteliğini haiz ortaklıklarıyla gerçekleştirdiği işlemler hariç, yurt dışı yerleşiklerle yaptıkları bir bacağı döviz diğer bacağı TL olan ve vadesine yedi gün veya daha kısa süre kalan, vadede TL satım yönündeki para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlem tutarları toplamı, en son hesapladıkları yasal özkaynaklarının yüzde 10’unu geçmeyecek. Söz konusu oran günlük olarak solo ve konsolide bazda hesaplanacak.

Bankaların yurt dışı yerleşiklerle yaptıkları bir bacağı döviz diğer bacağı TL olan ve vadede TL alım yönünde gerçekleştirecekleri para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlemlerin toplamının bankaların en son hesapladıkları yasal özkaynaklarının yüzde 25’iyle sınırlandırılması uygulamasında herhangi bir değişiklik söz konusu olmayacak ve aynen devam edecek.

TOPLANTI ÖZETİ YAYINLANDI

Merkez Bankası’nın aralık toplantısına ilişkin toplantı özeti de yayınlandı.

Bankanın internet sitesi üzerinden yayınlanan toplantı özetinde. enflasyon beklentilerinde ‘genele yayılan bir düzelme’ olduğu ifade edildi.

Zorunlu karşılık düzenlemesinin kredi büyümesini desteklemeyi sürdüreceği belirtilirken, orta vadeli enflasyon görünümündeki belirsizliğin büyük ölçüde azaldığı ifade edildi.

Toplantı özetinde para politikasında temkinli duruşun sürmesi gerektiğinin altı çizildi.

Para politikası ve risklerin de sıralandığı özette, istihdama ilişkin, “İşgücü piyasası verileri nispeten zayıf seyretmektedir. Yılın üçüncü çeyreğinde tarım dışı istihdamdaki artışa rağmen, tarım dışı işsizlik oranı yükselmeye devam etmiştir. Anılan dönemde bir önceki çeyreğe kıyasla sanayi istihdamı yatay seyrederken, hizmetler sektörü istihdamı artmış, inşaat istihdamındaki düşüş eğilimi ise azalarak sürmüştür. Öncü göstergeler, yılın son çeyreğinde işgücü piyasasında kısmi bir iyileşme sinyali vermektedir” değerlendirmesi yer aldı.