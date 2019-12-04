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  4. 04 Aralık 2019 14:20

Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması

Merkez Bankası aylık bazda beklentilerin altında %0.38, yıllık bazda ise 2.01 puanlık yükselişle %10.56’ya çıkan yıllık enflasyon verilerinin ardından bugün yayımladığı raporda “Bir önceki yılın aynı döneminde geçici vergi indirimlerine bağlı olarak temel mal grubunda gözlenen düşük baz etkisi öne çıkmıştır” ifadelerini kullandı.

Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması
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Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu’nda, gıda enflasyonunun temelde işlenmemiş gıda grubu kaynaklı olarak bir miktar yükseldiği bilgisi paylaşıldı.

Raporda şu ifadelere yer verildi: “Bu dönemde enerji enflasyonu petrol fiyatlarındaki görünümün etkisi ile artarken, hizmet enflasyonu görece yatay seyretmiştir. Baz etkisiyle çekirdek göstergelerin yıllık enflasyonu yükselse de, Türk lirasındaki istikrarlı seyir, enflasyon beklentilerindeki iyileşme, iç talep koşulları ve üretici fiyatlarındaki gelişmelere bağlı olarak B ve C göstergelerinin eğilimindeki ılımlı seyir korunmuştur.”

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