Merkez Bankası'ndan faiz oranı açıklaması
Merkez Bankası'ndan faiz oranı açıklaması
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  4. 03 Haziran 2017 10:52

Merkez Bankası'ndan faiz oranı açıklaması

Merkez Bankası, kredi kartı işlemlerinde uygulanacak faiz oranlarıyla ilgili açıklama yaptı.

Merkez Bankası'ndan faiz oranı açıklaması
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Merkez Bankası kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarıyla ilgili bu sabah bir açıklamada bulundu.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklama şu şekilde;

'Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarında değişiklik yapılmamıştır.

Bankalar, diğer ülkelerde olduğu gibi, kredi kartı faiz oranlarını bireysel kredi faizlerine göre daha yüksek belirlemektedir. Bu nedenle, kısa vadeli kredi gereksinimi olan kredi kartı sahiplerinin bu gereksinimlerini kredi kartları yerine tüketici kredileri yoluyla karşılamaları menfaatlerine olacaktır.'

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