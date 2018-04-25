Merkez Bankası'ndan flaş faiz kararı !

Merkez Bankası geç likidite penceresi borç verme faiz oranını 75 baz puan artışla yüzde 13,50'ye yükseltti. Beklenti yarım puanlık artışa gidilmesi yönündeydi.

Merkez Bankası geç likidite penceresi faizini en son 15 Aralık 2017'de 50 baz puan artırmıştı. Piyasanın bu faizden fonlanması nedeniyle geç likidite penceresi faiz oranı yakından takip ediliyor.

Merkez Bankası, politika faizini yüzde 8'de, faiz koridorunun alt ve üst bandını ise sırasıyla yüzde 7,25 ve yüzde 9,25 düzeyinde bıraktı.

"İÇ TALEP BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR"

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Son dönemde açıklanan veriler iktisadi faaliyetin gücünü koruduğuna işaret etmektedir. İç talep büyümeye devam ederken dış talepteki artışın ihracat üzerindeki olumlu etkisi sürmektedir.

"ÖLÇÜLÜ PARASAL SIKILAŞTIRMAYA KARAR VERİLDİ"

Enflasyon ve enflasyon beklentilerinin bulunduğu yüksek seviyeler fiyatlama davranışları üzerinde risk oluşturmaya devam etmektedir. İthalat fiyatlarındaki yükseliş söz konusu riskleri artırmıştır. Bu çerçevede Kurul, fiyat istikrarını desteklemek amacıyla ölçülü bir parasal sıkılaştırma yapılmasına karar vermiştir.

"SIKI DURUŞ SÜRDÜRÜLECEK"

Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir. Enflasyon görünümünde baz etkisi ve geçici faktörlerden bağımsız, belirgin bir iyileşme ve hedeflerle uyum sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecektir. Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlardaki gelişmeler yakından izlenerek ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabilecektir."