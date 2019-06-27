Merkez Bankası'ndan ''likidite'' hamlesi bekleniyor !

Merkez Bankası, piyasadaki serbest döviz likiditesinde artış, TL likiditesinde ise azalış yaratmak için TL zorunlu karşılıkların döviz tesis imkanının azami oranını yüzde 30 seviyesinden aşağı çekmeyi planlıyor.

Dünya gazetesinin aktardığına göre Reuters'a bilgi veren iki bankacı, TCMB'nin döviz tesis imkanı azami oranında düşüşü değerlendirdiğini belirttiler.

Rezerv Opsiyon Mekanizması bankaların TCMB'de tutmak zorunda oldukları TL zorunlu karşılıkların belirli bir yüzdesini döviz ve standart altın cinsinden tesis edebilmelerine imkan tanıyor.

Güncel verilere göre TL yükümlülükler için tutulması gereken zorunlu karşılıkların; en fazla yüzde 30'u döviz, yüzde 30'u standart altın ve yüzde 10'u hurda altın cinsinden tesis edilebilir.

'TL LİKİDİTESİNDE AZALIŞA NEDEN OLACAK'

Reuters'a bilgi veren bir bankacılık kaynağı, "TCMB, TL zorunlu karşılıkların döviz tesis imkanı azami oranını yüzde 30'dan düşürmeyi planlıyor. Altında ise değişiklik planlanmıyor. Bu piyasadaki serbest döviz likiditesinde bir artışa, TL likiditesinde ise azalışa neden olacak" dedi.

TCMB son olarak 9 Mayıs'ta TL zorunlu karşılıkların döviz cinsinden tesis edilebilmesi imkânı azami oranının yüzde 40'tan yüzde 30'a indirmiş bu adım piyasaya 2.8 milyar dolar likidite verilmesi ve piyasadan 7.2 milyar TL tutarında likidite çekilmesiyle sonuçlanmıştı.

Bir başka bankacı da TCMB TL zorunlu karşılıkların döviz tesis imkanı azami oranını yüzde 30'dan düşürmeyi planladığını altın oranında ise değişiklik öngörmediğini belirtti.

Merkez Bankası ize konuya ilişkin henüz bir yorum yapmadı.