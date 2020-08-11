Merkez Bankası'ndan likidite hamlesi

Merkez Bankası'ndan yeni bir likidite hamlesi geldi.

Açık piyasa işlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkanı sıfırlandı.

Yapılan açıklamada, "Likidite yönetimi çerçevesinde 12 Ağustos 2020 tarihinden geçerli olmak üzere piyasa yapıcı bankalara Açık Piyasa İşlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkan limitleri sıfırlanmıştır" denildi.

Daha önceden 10 Ağustos'tan geçerli olmak üzere söz konusu likidite imkan limitleri yarı yarıya düşürülmüştü.

AÇIK PİYASA İŞLEMLERİ NEDİR?

Açık Piyasa İşlemleri, Merkez Bankası'nın dolaşımdaki para miktarını kontrol etme amacıyla yaptığı işlemlerdir. Bu; hazine bonosu, tahvil ve hisse senedi alım-satımı şeklinde yapılır. Merkez Bankası, piyasadaki likidite fazlasını çekmek için satış; para darlığı olduğunda ise alım yapar.

Açık piyasa işlemleri, yalnızca para politikası amaçları için yürütülür ve Hazineye, kamu kurum ve kuruluşları ile diğer kurum ve kuruluşlara kredi sağlamak amacıyla yapılamaz.