Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi dolarda son durum

Hacimlerin, yıl sonunun yaklaşmasıyla azalmaya başladığı piyasalarda bugün gerçekleşecek İngiltere seçimleri ile Euro bölgesi merkez bankası faiz kararı da yakından izleniyor.

Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklayacağı toplantı öncesi Dolar/TL güne 5.80 seviyesinde başladı.

Euro/TL ise 6.48 civarında işlem görüyor.



12 Aralık 2019 altın fiyatları güncel piyasalarda yükselişe geçti. Gram altın 274 liradan, çeyrek altın 448 liradan, cumhuriyet altını ise 1.844 liradan işlem görüyor.

Piyasalarda ABD-Çin ticaret savaşları da takip edilirken bankacılar bu haftanın ardından beklenmedik gelişme olmaması halinde yeni pozisyon alma istekliliğinin oldukça azalabileceğini öngörüyorlar. Bu da, geçmiş yıllarda yıl sonlarında örneği bir çok kez görüldüğü üzere yeni yıla kadar piyasalarda dar bantta hacimsiz işlemler olabileceği anlamına geliyor.

FAİZ KARARI VE PPK MESAJLARI YÖN BELİRLEYİCİ

Bankacılar TL’deki bu hafta en önemli belirleyicinin TCMB’nin faiz kararı olacağını belirtirken, TL’de son iki günde görülen değer kaybında faiz indirim beklentilerinin etkili olduğuna dikkat çekiyor. Öte yandan bankacılar TCMB’nin PPK metninde ileriye dönük para politikası sinyali verebileceğini bunun da faiz indiriminin miktarı kadar önemli olduğunu söylüyorlar.

Reuters’ın 20 kurumun katılımıyla yaptığı ankete göre TCMB’nin bugün politika faizini 150 baz puanlık indirimle %12.5 seviyesine çekmesi bekleniyor. Para piyasalarında ise indirim fiyatlamaları daha yüksek seviyelere de ulaşıyor.

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