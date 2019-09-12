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  4. 12 Eylül 2019 14:12

Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası Dolar'da son durum !

Güne 5.76 seviyesinde başlayan dolar/TL Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun toplantı sonrası açıkladığı faiz indirimi sonrası 5.69 seviyesine çekildi.

Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası Dolar'da son durum !
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Merkez Bankası (TCMB) Temmuz’da yaptığı yüklü faiz indiriminin ardından, enflasyonun Eylül ve Ekim aylarında tek haneli seviyelere gerileyeceği beklentisinin de desteğiyle faizleri 3.75 baz puan indirerek 16.50 seviyesine çekti.

Dolar/TL saat 14.01 itibarıyla 5.6890/5.6916’dan işlem görüyor, kurun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

ERDOĞAN: BEN İNANIYORUM Kİ FAİZLER DAHA DA DÜŞECEK

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da hafta sonunda yaptığı açıklamada, “Perşembe günü Para Piyasası Kurulu toplanıyor. Ben inanıyorum ki faizler daha da düşecek. Faiz düştükçe enflasyon da düşecektir, bunu göreceksiniz” demişti.

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi !Merkez Bankası'ndan faiz indirimi !

 

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