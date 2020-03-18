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  4. 18 Mart 2020 08:50

Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolarda son durum

Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararının ardından dolar/TL 6.42 seviyesinde işlem görüyor. Euro/TL ise 7.06 civarında güne başladı. Altının gram fiyatı 314 liradan alıcı buluyor.

Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolarda son durum
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Merkez Bankası dün açıkladığı faiz kararında, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 100 baz puan düşürerek yüzde 10,75'ten yüzde 9,75'e çekti.

Merkez Bankası'nın faiz indirim kararının ardından dolar/TL 6,42 seviyelerinde seyrediyor. 

Euro ise 7,06 seviyesinden işlem görüyor. 

Altının gram fiyatı 314,4 lira, çeyrek altın ise 516,1 liradan güne başladı. 

Dünya genelinde artan corona virüs paniği ve küresel piyasalara etkisi devam ederken, borsada kayıplar yaşanıyor. 

Fed 2 gün önce sürpriz bir hamleyle fonlama faizini yüzde 0–0.25 aralığına çekti. Tahvil alımlarını en az 700 milyar dolar artırma taahhüdünde bulundu. Ancak bu adımlar küresel piyasalarda iyimserlik oluşturmaya yetmedi.

KÜRESEL RESESYON UYARISI

Kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global, corona virüs salgınını önlemek için başlatılan tedbirler nedeniyle ekonomilerin durması sonucu dünya çapında resesyon görüleceğini ve gelecek 12 ayda ABD'li finans dışı şirketlerin temerrüt oranlarının yüzde 10'u aşabileceğini bildirdi.

S&P tarafından yayımlanan raporda, "Covid-19'u sınırlama önlemleri ekonomik faaliyetlerin aniden durmasına yol açarak bu yıl küresel resesyona neden olacak" denildi.

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