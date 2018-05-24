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MERKEZ BANKASI'NIN FAİZ KARARI SONRASI DÖVİZDE SON DURUM
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  4. 24 Mayıs 2018 08:41

Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dövizde son durum

Merkez Bankası'nın faiz artırma kararının ardından dolar 4,56 TL, euro ise 5,34 TL'den işlem görüyor.

Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dövizde son durum
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Merkez Bankası'nın dün akşam olağanüstü toplanarak faizde 3 puan artışa gitmesi sonrası dolarda sert düşüş görüldü. 

Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından dolar/TL bugün 4,56 civarında seyrediyor. Dolar dün 4,92'yi aşarak tüm zamanların en yüksek düzeyini görmüştü. 

Euro/TL de 5,34 civarında hareket ediyor. Euro dün 5,76'yı aşarak rekorunu tazelemişti.

Kurdaki aşırı oynaklık sonrasında olağanüstü toplanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), Geç Likidite Penceresi (GLP) borç verme faiz oranını yüzde 13,50’den 16,50’ye yükseltirken, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 8'de sabit tuttu.

Merkez Bankası'ndan faiz kararı ! Dolar'da sert düşüşMerkez Bankası'ndan faiz kararı ! Dolar'da sert düşüş

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