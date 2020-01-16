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MERKEZ BANKASI KRİTİK FAİZ KARARINI AÇIKLADI
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  4. 16 Ocak 2020 14:08

Merkez Bankası'nın faiz kararına dolardan ilk tepki

Merkez Bankası yılın ilk toplantısında faiz indirimine gitti. Dolar/TL faiz kararı sonrası 5.85 seviyesine geriledi. Borsa İstanbul ise 122.100 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Merkez Bankası'nın faiz kararına dolardan ilk tepki
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Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini 0,75 puan düşürerek yüzde 11,25'e çekti.

Kararın ardından dolar/TL, bankalararası piyasada 5,85 seviyesine geriledi.

Euro/TL ise 6,53'te işlem görüyor.

BORSADA YENİ ZİRVE

BIST 100 endeksi 122.100 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Güne yükselişle başlayan ve tarihi zirve olan 122.482,43 puanı gören BIST 100 endeksi, 122.000 puanın üzerinde dengelendi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 121.800 ve 122.500 seviyelerinin direnç konumuna geldiğini dile getiren uzmanlar, 119.400 puanın destek olarak öne çıktığını kaydetti.

Uzmanlar, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası toplantı tutanakları ile ABD'de perakende satışlar ve haftalık işsizlik başvuruları verilerinin takip edileceğini bildirdi. 

Teknik açıdan dolar/TL'de 5,85'in destek konumunda bulunduğunu ifade eden uzmanlar, 5,95'in direnç olarak izleneceğini kaydetti.

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