Merkez Bankası'nın faiz kararına dolardan ilk tepki

Küresel piyasalarda iki günlük sert düşüşlerin ardından bugün sınırlı da olsa normalleşme gözleniyor.

Merkez Bankası nisan toplantısında politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 8.75'e çekti.

Kur, bugün Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından 6,99'da seyrediyor.

Euro/TL ise 7,60'da yer alıyor.

Uzmanlar, teknik açıdan dolar/TL'de 7 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını, 6,90'ın destek olarak izleneceğini kaydetti.

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 380,7 liradan işlem görüyor.

Dün dolar kurundaki yükselişe rağmen ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 376,8 liradan tamamladı.

Yeni güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 11.35 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1,1 üzerinde 380,7 lira seviyesinde seyrediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 627 lira, Cumhuriyet altını da 2.560 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 1.697 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınına ilişkin haber akışının varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü ifade etti.

Bugün, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi verilerinin yanı sıra Covid-19 salgınına ilişkin haber akışının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.715 dolar, gram altında ise 385 liranın direnç olarak öne çıktığını kaydetti.