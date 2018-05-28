Merkez Bankası'nın hamlesine hükümetten ilk yorum

Bakan Zeybekci, Merkez Bankası'nın sadeleşme adımı ile ilgili olarak "Bunların hepsi olumlu adımlar, sonuçlarını da göreceğiz. Diğer taraftan spekülatif amaçlı yani manipüle edilerek spekülatörlere imkan hazırlayan bu ortamın, 24 Haziran seçimlerinin netleşmeye, ışığının görünmeye başlamasıyla ortadan kalkacağını hep beraber göreceğiz. Olumlu adımlar. Merkez Bankamızı bütün gücümüzle destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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