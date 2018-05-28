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  4. 28 Mayıs 2018 13:56

Merkez Bankası'nın hamlesine hükümetten ilk yorum

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Merkez Bankası'nın sadeleşme adımı ile ilgili olarak "Bunların hepsi olumlu haberlerdir'' dedi.

Merkez Bankası'nın hamlesine hükümetten ilk yorum
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Bakan Zeybekci, Merkez Bankası'nın sadeleşme adımı ile ilgili olarak "Bunların hepsi olumlu adımlar, sonuçlarını da göreceğiz. Diğer taraftan spekülatif amaçlı yani manipüle edilerek spekülatörlere imkan hazırlayan bu ortamın, 24 Haziran seçimlerinin netleşmeye, ışığının görünmeye başlamasıyla ortadan kalkacağını hep beraber göreceğiz. Olumlu adımlar. Merkez Bankamızı bütün gücümüzle destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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