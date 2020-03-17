Merkez Bankası'nın hamlesinin ardından Dolar ve Euro'da son durum

Dün yüzde 1.5'in üzerinde artışla 6,44'e kadar yükselen dolar bu sabaha sınırlı düşüşle başladı.

Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 100 baz puan düşürerek yüzde 10,75'ten yüzde 9,75'e çekti.

Merkez Bankası'nın faiz indirim kararının ardından dolar/TL 6,48 seviyelerinde seyrediyor.

Euro/TL ise 7,13'ten işlem görüyor.

Dünya genelinde virüs paniği nedeniyle gelen satışlar hisse senedi piyasalarında rekor düşüşlere yol açtı.

Dolar kurundaki yükselişe rağmen altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın dün 313 liradan güne başlamış, gün içinde ise 300 liranın altına kadar gerilemişti.

Bugün gram altın 307 seviyesinden işlem görüyor.

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 307 liradan alıcı buluyor.

Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe rağmen dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 313,1 liradan tamamladı.

Kapalıçarşı'da çeyrek altın 500 lira, Cumhuriyet altını da 2.049 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı yüzde 3'e yakın azalışla 1.468 dolar seviyesinde dengelendi.

Fed önceki gün sürpriz bir hamleyle fonlama faizini % 0 – 0.25 aralığına çekti. Tahvil alımlarını en az 700 milyar dolar artırma taahhüdünde bulundu. Ancak bu adımlar küresel piyasalarda iyimserlik oluşturmaya yetmedi. Fed ve küresel Merkez bankalarının koordineli faiz indirimleri devam ederken bu hafta da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı takip edilecek. Bankanın son gelişmeler ışığında beklentilerin üzerinde faiz indirimi yapabileceği görüşleri var.

ALTIN FİYATLARI

Dolar kurundaki yükselişe rağmen altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın dün 313 liradan güne başlamış, gün içinde ise 300 liranın altına kadar gerilemişti.

Bugün gram altın 307 seviyesinden işlem görüyor.

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 307 liradan alıcı buluyor.

Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe rağmen dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 313,1 liradan tamamladı.

Kapalıçarşı'da çeyrek altın 500 lira, Cumhuriyet altını da 2.049 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı yüzde 3'e yakın azalışla 1.468 dolar seviyesinde dengelendi.