Merkez Bankası'nın kararı sonrası dolarda son durum

Merkez Bankası'nın faiz artırmasının ardından döviz satım ihalesinde tutarı artırdığını açıklaması sonrası dolarda yüksek seyir devam ediyor.
TCMB'nin ihracat reeskont kredi ödemelerinde kuru sabitlemesinin ardından 4,71 seviyesinin altına geriledi. Ancak burada tutunamayarak yeniden 4,75'i aştı.
Euro/TL de 5,55'in üzerinde hareket ediyor.
Kurdaki aşırı yükseliş ve oynaklık sonrasında Merkez Bankası olağanüstü toplanarak geç likidite penceresi borç verme faiz orınını yüzde 13,5'den yüzde 16,5'e yükseltmişti.
Merkez Bankası dün de yılın kalanı için döviz satım ihalelerinde tutarın artırılacağını duyurdu.
Dolar başlıca para birimleri karşısındaki performansını gösteren dolar endeksi 93.844'le çarşamba günü gördüğü beş ayın zirvesine yakın bulunuyor.
Merkez Bankası'ndan hamle üstüne hamle