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  4. 28 Mayıs 2018 12:06

Merkez Bankası'nın kararına dolardan ilk tepki !

Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından Dolar/TL 4.56'nın altına geriledi. Euro/TL 5,32 seviyesinde işlem görüyor.

Merkez Bankası'nın kararına dolardan ilk tepki !
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Yeni haftaya yüzde 1 ekside 4.67'li seviyelerde başlamasının ardından doların TL karşısındaki kaybı yüzde 2'yi aştı ve 4,60'lı seviyelere kadar geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, para politikası operasyonel çerçevesine ilişkin sadeleşme sürecinin tamamlanmasına karar verildiğini açıklayarak bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 16,50'ye eşitleneceğini duyurdu.

Kararın ardından dolar/TL 4,56'ya; Euro/TL ise, 5,32 seviyesine kadar geriledi.

Merkez Bankası'ndan kritik faiz kararı ! Dolar gerilediMerkez Bankası'ndan kritik faiz kararı !

 

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