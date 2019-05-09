Merkez'in hamlesi işe yaramadı, Dolar ve Euro rekora koşuyor

Dolar son günlerde yine hareketli. ABD ile Çin arasında başlayacak ticaret görüşmeleri, Fed Başkanı Powell ve ABD üretici fiyatlarının izleneceği yeni güne dolar/TL 6,16 seviyesinde başladı.

Dolar/TL saat 17:00 itibariyle 6.24 TL'den işlem görüyor. Kurun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor. Euro/TL ise aynı saatte 7,02 TL’den işlem görüyor. Kurun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmelerinde bir anlaşmaya varılmasına Çin’in engel olduğunu söyledi.

’23 HAZİRAN’A KADAR BELİRSİZLİK DEVAM EDECEK’



Reuters’a konuşan ve YSK kararının yankılarının takip edilemeye devam edildiğini söyleyen Işık FX Araştırma Uzmanı Yusuf Kavak, “23 Haziran’da yapılacak seçime kadar belirsizlik devam edecektir. Öte yandan S400’lerin Temmuz’da satın alınması bekleniyor, o süre de yaklaşıyor. Dolayısıyla önümüzdeki birkaç ay kritik, ABD ile ilişkilerin de bozulması halinde kurda yeni rekorlar görülebilir. Kurda yükseliş makro verilere de bozulma olarak yansıyacaktır” dedi.

Jeopolitik riskler ve gelecek hafta açıklanacak olan cari açık, sanayi üretimi, işsizlik, bütçe dengesi gibi verilerin de yakından izleneceğini söyleyen Kavak, “Kritik olan bir diğer konu ise ticaret savaşları. Bugün itibariyle görüşmeler başlıyor, sonuç alınamazsa Çin karşı hamle yapabilir. Gerilim tırmanırsa TL dahil gelişmekte olan para birimlerini zayıflatabilir. İçeride ve dışarıda riskler oldukça fazla bu da TL’deki baskının devam edeceği anlamına geliyor” dedi ve şöyle devam etti:

“İçeride seçim sürecine alışma dönemine giriyoruz, piyasalar buna adapte oluyor ve kurda arada geri çekilmeler olabilir. Ancak yurtiçi ve yurtdışı riskler artmaya devam ettikçe kurda yukarı hareket de devam eder. Dolar/TL’de 6.20 geçilirse ilk etapta 6.40’a hareket olabilir.”