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  4. 21 Mayıs 2020 08:30

Merkez'in kritik kararı öncesi; dolar, euro ve altında günün ilk rakamları

Türkiye'nin Katar ile yaptığı SWAP anlaşması sonrası gevşeyen dolar/TL, bu sabaha 6,78 seviyelerinde başladı. Euro/TL ise 7,44'te yer alıyor. Gram altın 380 lira, çeyrek altın 625 lira, Cumhuriyet altını da 2.493 liradan satılıyor.

Merkez'in kritik kararı öncesi; dolar, euro ve altında günün ilk rakamları
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Dün Katar ile 15 milyar dolara yükseltilen swap anlaşması haberiyle 6,76 seviyelerine kadar gerileyen dolar/TL, bu sabaha 6,78 seviyelerinde başladı.

Euro/TL ise 7,44'te yer alıyor.

Dün, altınının ons fiyatındaki yükselişe karşın dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altında düşüş sürüyor.

Altının gram fiyatı, şu dakikalarda 380 lirada yer alıyor.

Çeyrek altın 625 lira, Cumhuriyet altını da 2.493 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda 1.742,86 dolar seviyesinde bulunuyor.

Uzmanlar, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın da hafta sonu yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle ekonomik toparlanmanın gelecek yılın sonuna kadar uzayabileceğini belirtmesinin, altının onsunda yükselişi desteklediğini söyledi.

PİYASALARIN GÖZÜ MB'NİN FAİZ KARARINDA 

Bugün yurt içinde piyasalar Merkez Bankası'nın Para Politikaları Kurulu'na odaklandı. 

Ekonomistler, Merkez Bankası'nı faiz indirimine gitmesini beklerken; beklenti indirimin 50 baz puan olacağı yönünde.

2 hafta önce sert bir yükselişle 7,24'ü gören dolar/TL bu tarihten sonra geçtiği düşüş trendini sürdürüyor.

Düşüşte corona virüs tedbirlerinin yavaş yavaş dünya genelinde kalkmaya başlaması etkili oldu. Bunun yanında farklı ülkelerden aşı çalışmaları ile ilgili de olumlu haberler geliyor.

Uzmanlar, teknik açıdan dolar/TL'de 6,77'nin altında kapanışlar olması durumunda düşüşün ivme kazanarak 6,70'in gündeme geleceğini kaydetti.

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