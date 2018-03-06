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  4. 06 Mart 2018 14:34

O banka adını değiştirdi

Türkiye’de 26 yıldır faaliyet gösteren eski adıyla ABank, The Commercial Bank’ın yüzde 100 iştiraki haline gelmesinin ardından Alternatif Bank olarak yoluna devam edecek.

O banka adını değiştirdi
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Alternatif Bank Genel Müdürü Kaan Gür, ABank’ın yoluna Alternatif Bank olarak devam edeceğini belirterek, “Sektörün üzerinde büyüme performansımız ile önümüzdeki 5 yıl bizi iyi bir noktaya götürecek, buna inancımız tam. Bunun için kolları sıvadık.” dedi.

Türkiye’de 26 yıldır faaliyet gösteren eski adıyla ABank, 2016 yılı sonunda Katar, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesindeki önemli finans kurumlarından biri olan The Commercial Bank’ın yüzde 100 iştiraki haline geldi. Bu süreçte kurumsal kimliği de yenilenen banka, artık Alternatif Bank olarak yoluna devam edecek.

Bankanın yenilenme ve geleceğe yönelik stratejilerine ilişkin düzenlenen basın toplantısında konuşan Alternatif Bank Genel Müdürü Gür, bankanın 2018 yılını önemli bir gelişme ile karşıladığını belirterek, 3 yıllık verimli bir ortaklığın ardından Katar’ın ilk özel bankası The Commercial Bank’ın güçlü sermaye yapısı ve uluslararası saygınlığı ile kendi bankalarının 26 yıllık birikimiyle birleştirerek yeni bir dönüşüm projesinin ilk meyvesini bugün aldıklarını kaydetti.

Gür, “Biz bundan sonra yolumuza Alternatif Bank olarak devam edeceğiz.” diyerek, tüm şubelerde tabelaları değiştirdiklerini söyledi.

AA

türkiye , alternatif bank , abank
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