O borçlara da yapılandırma müjdesi geldi

Kamuoyunda Torba Yasa olarak bilinen 7020 sayılı kanun ile su borcu olan vatandaşlara borçlarını yapılandırma fırsatı sunuldu. Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi(SASKİ)’de bu kanundan yararlanmak isteyen borçluların başvurularını 30 Haziran’dan itibaren almaya başlayacak.

FAİZDEN KURTULACAKLAR

SASKİ Genel Müdür Yardımcısı Sebahattin Belik borçluların yasa ile birlikte borçluların fazi yükünden de kurtulacaklarını belirterek, "SASKİ olarak su borçlarını yapılandırmak isteyen vatandaşlarımızın başvurularını 12 Haziran Pazartesi gününden itibaren almaya başlayacağız.

Son başvuru tarihi ise 30 Haziran 2017.

Kamuoyunda Torba Yasa olarak bilinen 7020 sayılı kanun ile borçlu vatandaşlarımıza borçlarını yapılandırma fırsatı sunuluyor. Yasa ile birlikte vatandaşlarımız faiz yükünden kurtuluyor.

TAKSİT YAPILABİLECEK

Ayrıca yasa, borçları taksitle ödeme kolaylığı da sağlıyor. Yasa ayrıca borcu olan vatandaşlara borçlarını 2 ayda bir ödenmek üzere 18 aya kadar taksitlendirme kolaylığı da sağlıyor." dedi.