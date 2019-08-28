OECD'den kötü haber: Türkiye her alanda geriliyor !

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü'nün yaşam endeksi verilerine göre Türkiye, üye ülkeler arasında iş-yaşam dengesi alanında sondan üçüncü konumda. Aşırı mesai yapan işçi oranının yüzde 32,6 olduğu Türkiye, bu alanda birinci olurken, cinsiyet eşitsizliğinde de listenin başında yer alıyor.

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) üyesi olan Türkiye, örgütün yayımladığı yaşam endeksi verilerine göre iş-yaşam dengesi alanında listede sondan üçüncü konumda.

Verilere göre Türkiye'de haftada 50 saatten fazla çalışan işçi oranı yüzde 32,6 seviyesinde. Bu alanda OECD ülkelerinin ortalaması yüzde 11.

OECD ülkelerinde işçilerin iş dışında günde kendine vakit ayırdığı saat ortalama 15 olurken, Türkiye, 14,8 saatle bu alanda ortalamanın gerisinde kalıyor.

CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİNDE DE BİRİNCİ SIRADA

Fazla mesaide birinci sırada olan Türkiye, bu alandaki cinsiyet eşitsizliğinde de listenin başında yer alıyor. Yayımlanan istatistiklere göre kadınların erkeklere oranla fazla mesaiye en çok maruz kaldığı ülke Türkiye oldu.

İş dışında kendine vakit ayırmaya ilişkin cinsiyet eşitliği verilerine göre ise Türkiye, 40 ülke içinde 35. sırada yer alıyor.

İş-yaşam dengesi listesinde Hollanda birinci sırada yer alırken, İtalya ikinci, Danimarka üçüncü sırada bulunuyor. Listede Türkiye'nin gerisinde kalan ülkelerden Kolombiya sonuncu, Meksika sondan ikinci sırada.