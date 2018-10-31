Otomobilden, beyaz eşyaya, konuttan, mobilyaya büyük vergi indirimi geliyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, vergi denetim kurulu toplantısı sonrası bir açıklama yaptı. Konuşmasında yeni vergi indirim paketini açıklayan Albayrak müjdeleri peş peşe sıraladı.



İşte Bakan Albayrak'ın açıkladığı vergi indirimi paketinin ayrıntıları:

Konut satışında KDV oranlarında yüzde 18'den 8'e indirim uygulaması devam edecek.

Tapu harçlarının yüzde 4'ten yüzde 3'e indirilmesi yıl sonuna kadar devam edecek.

Mobilyada KDV yüzde 18'den 8'e inecek.

Beyaz eşyada ÖTV yıl sonuna kadar sıfıra inecek.

1600 CC altı motorlu araçlarda ÖTV uygulamasında 15'er puanlık indirime gidilecek.

Ticari araçlarda KDV'yi yüzde 18'Den yüzde 1'e inecek.

İşte Albayrak'ın açıklamaları:

Yeni dönemde maliye alanında özellikle ortaya koyduğumuz hedeflere ulaşmak, reformları hayata geçirmek için VDK'yı yeniden kurgulayacağız.

Ekonomide tüm göstergelerde oldukça pozitif gelişmeler sağladık. Kurdaki köpük denilen seviyenin de ekim ayı enflasyonu ile kırılmaya başladığını görüyoruz.

"ENFLASYONLA MÜCADELEYE DESTEK VEREN FİRMA SAYISI 2 BİN 500'Ü AŞTI"

Fiyatlamalardaki negatif dalgalanmayı kırmak için enflasyonla mücadele programı başlatmıştık. Destek veren STK ve kurum sayısı 2 bin 500'ü aştı. Kurda ve faizdeki trend aşağı yönlü oldukçta buradaki indirim oranlarının yüzde 10'un üzernie çıkmaya başladığını görmekten memnuniyet duyuyorum.

Kredi faizlerinde son bir ayda çok ciddi pozitif gelişmeler yakalandı. Yüzde 40-50'ler konuşulurken bugün itibariyle geldiği nokta ortalama yüzde 30'ların altına inmeye başladı. Mevduat faizleri yüzde 20'nin altına inmeye başladı. Bu trendin aşağı inmeye başladığını gösteren gelişmelerden biri.

Bizim kitabımızda gevşemek yok. Motivasyonumuzu koruyarak güven artırıcı adımları hayata geçirmeye devam edeceğiz. Tüm kamuoyuyla önemli gördüğüm açıklamayı paylaşmak istiyorum. Yıl sonuna kadar altı başlıkta KDV ve ÖTV indirimlerini devreye alıyoruz.

Konut satışında KDV oranlarında yüzde 18'den 8'e indirim uygulamasını devam ettiriyoruz.

Tapu harçlarının yüzde 4'den 3'e indirilmesi yıl sonuna kadar devam edecek.

Mobilyada KDV yüzde 18'den 8'e inecek.

Beyaz eşyada ÖTV yıl sonuna kadar sıfıra iniyor.

1600 CC altı motorlu araçlarda ÖTV uygulamasında 15'er puanlık indirime gidiyoruz.

Ticari araçlarda KDV'yi yüzde 18'Den yüzde 1'e indiriyoruz.