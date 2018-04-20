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  4. 20 Nisan 2018 10:45

ÖTV'de indirim sinyali !

Cumhurbaşkanı Ekonomi Başdanımanı Cemil Ertem, ÖTV'de indirim yapılabileceğinin sinyalini verdi.

ÖTV'de indirim sinyali !
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TRT Haber yayınında konuşan Cemil Ertem'in açıklamalarında öne çıkanlar şöyle:

*Bu yıl yüzde 7'nin üzerinde büyüme bekliyoruz; seçime rağmen büyüme temposunda bir değişiklik olmayacak

*Petrol fiyatlarındaki artışa rağmen maliye ve para politikasıyla çift haneye çıkan enflasyonda beklentileri tek haneye indirecek araçlar var

*KGF'de ihracat kredilerinde 14 milyar liralık limitten 8 milyar TL'ye yakın kredi kullandırıldı; bu, ihracatın 2018'de tempolu artacağını gösteriyor

*Petrol fiyatlarının yükselişine bağlı olarak enflasyon beklentilerinde bozulmadan bahsediliyor; petrolde 70 dolar seviyesinde katılık olursa maliye politikasında atacağımız adımlar olabilir

 *Fiyat esnekliği olmayan alanlarda ÖTV indirimleri bütçede çok olumsuz etkiye yol açmaz

*(ÖTV indirimiyle)  Enflasyon beklentilerini düşürüz; temel makrodan faiz ve kura kadar olumlu etkisi olur; bunları kullanmaktan çekinilmemeli

ötv indirimi , enflasyon
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