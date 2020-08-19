Pandemide rekor üstüne rekor kıran dolar için dikkat eden analiz

Morgan Stanley, 2020'deki dalgalı ortamda en iyi güvenli liman para biriminin dolar olduğunu kaydetti.

Dolar, rakip paralardan oluşan bir sepet karşısında, Salı günü 27 ayın en düşük seviyesine geriledi. Dolar endeksi, yatırımcıların riskli varlıklara yönelmesi ile birlikte , 92.477'ye kadar inerek Mayıs 2018'den beri en düşük seviyesini gördü. ABD hisse senetlerinin göstergesi Standard & Poor's 500 (S&P 500) Endeksi, koronavirüsten kaynaklanan kayıplarını geri almasının ardından tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı ve Mart ayındaki en düşük seviyesinden yüzde 54 yükseldi.

CNBC'nin haberine göre, Morgan Stanley analistleri, hazırladıkları araştırma notunda, "ABD dolarının, özellikle düşük ABD faizlerinin doları 'carry trade'için daha cazip fonlama para birimi haline getirdiği bu dönemde, en iyi güvenli liman para birimi olmasını bekliyoruz," dedi. Ancak analistler halen, risk bekleyişlerinin şimdilik destek bulmaya devam etmesini beklediklerini ve bu nedenle dolarda "aşağı eğilim" düşüncesini koruduklarını belirttiler.

"Carry trade", yatırımcıların dolar ve yen gibi düşük faizli para birimleri ile borçlanıp, faizden kazanç sağlamak amacıyla daha yüksek faizli varlıkları satın aldığı işlemlere deniyor. Belirsizlik dönemlerinde, yatırımcılar bu yüksek faizli varlıklardan çıkarak tekrar borçlandıkları para birimine geri dönebilirler ve bu da bu para birimlerini güçlendirebilir. Zayıflayan para birimi carry trade için merkez konumundadır, zira yatırımcılar bu işlemlerden çıktıklarında daha az geri ödeme yaparlar.

Dünya rezerv parası dolar, bu yılın başlarında, yatırımcılar arasında yaygınlaşan korkulardan faydalandı ve Mart ayında, koronavirüsün ABD'de yayılması ile birlikte, 3.5 yılın en yüksek seviyesine tırmandı. Yatırımcıların tekrar temel göstergelere dönmesi ile birlikte, dolar küresel paralar karşısında değer yitirdi.

Bazı Döviz stratejistleri, koronavirüs teşvik paketine ilişkin tartışmalar dahil, ABD'deki siyasi belirsizliklerin de doları olumsuz etkilediğini düşünüyorlar.

BK Asset Management idari direktörü Boris Schlossberg, Salı günü hazırladığı notta, "DC'de (Washington) kilitlenme ne kadar uzun sürerse, dolarda satış dalgasının yoğunlaşma riski o denli artar" dedi.