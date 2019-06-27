Parası olan dolara koştu! Dolar hesaplarında tarihi rekor !

TCMB verilerine göre 21 Haziran ile biten haftada bireylerin yabancı para cinsinden mevduat ve fonları 1.27 milyar dolar artışla 114.46 milyar dolar ile rekor seviyeye gelirken; kurumların da 172.7 milyon dolar artışla yaklaşık 72.16 milyar dolar oldu.

Böylece yurtiçi yerleşikler yılbaşından bu yana döviz birikimlerini 25.6 milyar dolar artırdı.

Yurtiçi yerleşik bireylerin yabancı para mevduatları yerel seçimlerin hemen öncesindeki haftaya kadar altı aylık süreçte aralıksız her hafta artış gösterdi. 31 Mart yerel seçimlerinden önce en son 5 Ekim 2018 haftasında döviz birikimlerini azaltmayı tercih eden bireyseller, yerel seçimlere kadar takip eden 26 haftada döviz birikimlerini kesintisiz artırdılar.

Yerel seçimlerin ardından ise bireyler döviz birikimlerini bir miktar azaltsa da DTH’lar son yedi haftada tekrar artışa geçti.

Lokallerin döviz biriktirme veya bozdurma eğilimleri TL açısından da yön belirleyici oluyor. Bu çerçevede TCMB ve ekonomi yönetimi de dolarizasyonu caydırıcı adımlara yöneldi.

TCMB verilerine göre 5 Ekim 2018 haftasında 89.8 milyar dolar olan bireysellerin kıymetli maden dahil yabancı para mevduat ve fonları aralıksız artışın yaşandığı 6 aylık dönemde 20 milyar dolara yakın yükseliş göstermişti.

Bu artışın ana nedenleri olarak geçen yılın Ağustos ayında yaşanan kur şokunda bireysel yatırımcıların kâr amaçlı bozdurduğu 8 milyar doları yerine koyma eğilimi ile beklentiler nedeniyle birikimleri döviz cinsinden tutma alışkanlığının etkili olduğu belirtiliyor.

Analistlere göre bireysel yatırımcının kendini korumaya alma güdüsünün yanı sıra kurda daha fazla yükseliş olacağı beklentisi de döviz talebini artırıyor.