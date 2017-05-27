Piyasa sahte altın kaynıyor

İnanoğlu, özellikle otogarlarda 'acil para lazım altınımızı satmamız lazım' diyen insanlardan kesinlikle altın almayın. İçinde damga var, ayarı yazıyor deyip kesinlikle kanmayın. Altın alacaklar mutlaka belli başlı yerlerden altınlarını alsınlar ve mutlaka faturalarını istesinler" dedi.

MERSİN'DE DÜN BASKIN YAPILMIŞTI

Tüm Türkiye’de son günlerde sahte altın konusunda mağduriyetler yaşanmaya başlandı. Merdiven altı denilen atölyelerde üretilen sahte altınların içine damga basıp, ayarını da yazarak insanlar ve bazı kuyumcular kandırılıyor. Son olarak dün Mersin’de polis ekiplerinin bir atölyeye gerçekleştirdiği operasyonda çok sayıda sahte ziynet eşyası, altın suyu, damga, alet ve makine ele geçirildi.



'SAHTE ALTINLARI, PARASI OLUP, KUYUMCU AÇAN KİŞİLER ALIYOR'

Oda başkanımız, dernek başkanımız olayla ilgili yakından ilgilendi ve konuyla ilgili kuyumcularımıza gerekli bilgi verildi. Özellikle bu kişiler il dışındaki bazı kuyumculara bu altınları satmışlar. Maalesef bu bizim kanayan bir yaramız. Ben kuyumculuk sektöründe 47. yılımı bitirdim. Ancak parası olup da sonradan kuyumcu dükkanı açmak isteyen bir sürü insanlar oldu. Meslekten anlamayan, yanlarına herhangi bir satış elemanı alıp, herhangi bir atölyeden her malı alıp vitrinine koyup satan insanlardır. Bunların adına sadece satıcı diyoruz. Kuyumculuk yasasında ticareti engelleyici bir kanun yoktur. Her kuyumcunun bir ustalık belgesi olması gerekir diye düşünüyorum.

'KUYUMCULUĞU METALDEN ANLAYANLAR YAPMALI'

Her parası olan kuyumcu dükkanı açınca, bu tür sahtekarlar da sahte altınlarını satabiliyorlar. Bakarlar, müşteriden gelen mal pırıl pırıldır, tertemizdir, alırlar. Aldıktan sonra atölyeye gönderir bunu biraz parlatın da ben vitrine koyayım der ancak ateşe girdiği zaman otomatikman onun sahte olduğu anlaşılır. O yüzden kuyumculuğu metalden anlayan kişi yapmalıdır. Altını eline aldığı zaman onun sahte olup olmadığını anlayan kişilerin yapması gerekir" şeklinde konuştu.