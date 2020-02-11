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  4. 11 Şubat 2020 16:44

Piyasalar alev alev! Dolar, Euro ve Altın aldı başını gidiyor!

Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde şaha kalkan piyasalar yeni haftada da yükselişini sürdürüyor. Dolar/TL 6,03 TL'den Euro/TL ise 6,58 TL'den işlem görüyor.

Piyasalar alev alev! Dolar, Euro ve Altın aldı başını gidiyor!
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Dolar/TL BDDK'nın swap adımının desteği ile Cuma günü test ettiği 6,05 seviyesinden, bu sabah 5,98'in altına kadar gerileyerek güne başladı.

Kur şu dakikalarda 6,03'ün üzerinde seyrediyor.

Euro/TL ise 6,57'den işlem görüyor.

"FED HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI"

ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD merkez bankası Fed'e ve başkanı Jerome Powell'a ilişkin şikayet ve eleştirileri devam ediyor.

Trump, Fed'in faizi çok hızlı yükselttiğini, ancak çok yavaş düşürdüğünü söyledi.

Altının gram fiyatı, yatay seyirle 304,2 lira seviyesinde bulunuyor.

Gram altın, dün, altının ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanarak günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 304,3 liradan tamamladı.
Yeni güne yatay seyirle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışın hafif altında 304,2 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 494 lira, Cumhuriyet altını da 2.023 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,3 düşüşle 1.570 dolardan işlem görüyor.

Analistler, corona virüs salgınına ilişkin endişelerin devam etmesine karşın Çin'de ekonomi yönetiminin likiditeyi artırıcı önlemler alması ve ABD'de beklentilerden iyi gelen makroekonomik verilerin, görece riskli varlıklara talebi artırdığını söyledi.

Artan risk iştahına paralel altının ons fiyatının sınırlı da olsa gerilediğini belirten analistler, gram altında ise Suriye'ye ilişkin gelişmelerin dolar kurunu yukarı yönlü desteklemesinin etkisiyle kayıpların daha sınırlı kaldığını ifade etti.

Bugün, İngiltere'de 4. çeyrek büyüme ve sanayi üretimi ile ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın Kongre'de yapacağı sunumun takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan ons altında 1.540 doların destek, 1.575 doların direnç konumunda bulunduğunu, gram altında ise 300-305 lira bandının izleneceğini kaydetti.

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