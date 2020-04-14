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  4. 14 Nisan 2020 22:08

Piyasalar alev alev! Dolar kritik seviyeyi aştı

Yeni tip koronavirüs salgınının vurduğu piyasalarda, dolar/TL kritik eşik olarak sayılabilecek 6.80 seviyesini aştı.

Piyasalar alev alev! Dolar kritik seviyeyi aştı
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Corona virüsü gelişen ekonomilerin yanı sıra ABD, Çin ve AB ülkeleri gibi gelişmiş ekonomileri de etkiledi.

Gelişmekte olan Türk ekonomisi salgının ikinci ayında değer kaybetmeye devam etti.

Gün içinde 6,80 lira sınırında duran Dolar/TL gün sonunda yüzde 0,7’lik bir artışla 6,8177 TL’ye yükseldi.

ALTIN FİYATLARI REKOR ÜSTÜNE REKOR KIRIYOR

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 375,8 liradan işlem görüyor.

Dün, dolar kuru ve ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 2,7 artışla 372,6 liradan tamamladı.

Yeni güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,9 üzerinde 375,9 lira seviyesinde seyrediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 618 lira, Cumhuriyet altını da 2.513 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise Kasım 2012'den bu yana kaydettiği en yüksek seviye olan 1.726,6 doları görmesinin ardından şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,7 artışla 1.725,5 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınının ABD ve Avrupa'nın bazı bölgelerinde hız kaybetmesine karşın piyasalarda temkinli havanın varlığını sürdürdüğünü, Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ettiğini belirtti.

Bugün Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) açıklayacağı küresel büyüme tahminlerinin yanı sıra ABD'de ihracat ve ithalat fiyat endeksinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının onsunda 1.700-1.740 dolar, gram altında ise 360-380 lira aralıklarının izleneceğini söyledi.

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