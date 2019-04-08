Piyasalar alevlendi! Dolar yeniden yükselişe geçti ! Dolar/TL 5,65'i aştı

Cuma günü 5.57-5.63 bandında dalgalanan dolar kuru yeni haftaya yükselişle başladı. Dolar/TL, geçtiğimiz hafta yaşanan seçim süreci, enflasyon verisi ve ABD ile S-400 hava savunma füzeleri nedeniyle yaşanan gerilim nedeniyle hareketli bir süreç geçirdi. Bu hafta dış piyasalarda ise Çarşamba günü yapılacak olan ECB toplantısı ile Fed’in açıklayacağı faiz toplantısı tutanakları takip edilecek. Dolar/TL saat 10.30 itibari ile 5.7074/5.7118 seviyesinde işlem görüyor. Doların söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

YENİ YOL HARİTASI BEKLENİYOR

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Yeni Ekonomi Programı (YEP) hedefleri doğrultusunda hayata geçirilecek reform paketini 10 Nisan’da açıklayacak. Piyasada program çerçevesinde popülist adımların mı uzun vadeli yapısal adımların mı ön planda olacağı izlenecek. Açıklanacak yol harikasında makro politikalar, bankacılık ve finansın yanı sıra eğitim yargı gibi konulara vurgu yapılıp yapılmayacağı da yakından takip ediliyor.

Çeyrek altın ne kadar?

Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 235 lira seviyesinde dengelendi.

Geçen haftanın son işlem gününde pozitif seyreden gram altın, günü önceki kapanışa göre 0,51 artışla 233,6 liradan tamamladı.

Yeni haftaya da yükselişle başlayan gram altın, önceki kapanışa göre yüzde 0,6 değer kazancıyla 235 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 386 lira, Cumhuriyet altını 1.575 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise geçen haftaki yatay seyrin ardından bu haftanın açılışında Asya piyasalarında yükseliş eğiliminde hareket ediyor. Ons altın, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 1.298 dolardan işlem görüyor.

Uzmanlar, ABD ile Çinli yetkililer arasında yürütülen ticaret müzakerelerinin olumlu geçtiğine dair açıklamaların geçen hafta altın fiyatlarını baskıladığını belirterek, bu hafta konuyla ilgili gelişmelerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.

Bu hafta yurt içinde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın çarşamba günü açıklayacağı reform paketi ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün başlayacak Moskova ziyaretinden gelecek haberlerin takip edileceğini bildiren uzmanlar, altının ons fiyatında 1.291-1.301 dolar bandında dalgalı bir seyir izlenebileceğini dile getirdi.