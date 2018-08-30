Piyasalar bayram, seyran dinlemedi; dolar 7 TL'ye koşuyor

Dolar/TL'de yukarı yönlü hareketlilik sürüyor. Dün 6.47 seviyesine kadar yükselen kur, bu sabah 6.50 seviyesinin üzerinde işlem görmeye başladı. Kur yurtiçi piyasaların kapalı olduğu bugün uluslararası piyasalarda öğle saatleri itibariyle 6.60 öğleden sonra ise kademeli olarak 6.84 seviyesine kadar çıktı.

Dün TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti yüzde 19,25 oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, AVM'ler ile gayrimenkullerde dövizle kiralama ve satışın önüne geçmek için gerekli adımları en kısa sürede atacaklarını söylemişti. Moody's, Türkiye'nin ardından banka ve şirketlerin de kredi notlarını aşağı çekmişti.

Dolar/TL, Zafer Bayramı tatili nedeniyle piyasaların kapalı olduğu 30 Ağustos 2018 günü 6,75 seviyesinden işlem görüyor.

Euro/TL ise uluslararası piyasada bu sabah 7,76'dan işlem görüyor.

Bank of America Merrill Lynch, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden gelecekteki ticari ilişkilere yönelik bir anlaşma olmadan ayrılması halinde global merkez bankalarının rezervlerinde tuttukları İngiliz Sterlini'nin bir kısmını satabileceklerini ifade etti.

Önceki gün Moody’s, Türkiye'de 20 banka ve finans kuruluşunun notunu indirdi. Uzmanlar bu kararın kurdaki hareketlilikte etkili olduğunu belirtirken, küresel ve yerel olarak ticaret savaşlarının izlendiğini dile getiriyor.

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla piyasaların kapalı olduğu günde yurt içinde önemli bir veri açıklanmayacak. Yurt dışında ise Almanya işsizlik oranları ve enflasyon verisi, ABD çekirdek PCE ve işsizlik maaşı başvuruları istatistikleri takip edilecek.

ALTIN FİYATLARI DA YÜKSELİŞTE

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 252,3 lira seviyelerinde dengelendi.

Dün dolar kuru ve altının ons fiyatındaki değer kazançlarının etkisiyle pozitif bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,58 primle 250,6 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yükseliş eğilimini bugüne de taşıyarak önceki kapanışa göre yüzde 0,68 değer kazancıyla 252,3 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 414 lira, Cumhuriyet altını da 1.689 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalar önceki kapanışa göre yüzde 0,30 azalışla 1.203,1 dolardan işlem görüyor.

Uzmanlar, altının gram fiyatının yıl sonuna kadar geniş bant aralığında kalmaya devam edeceğini belirterek, "Dolar kurundan destek alan altının gram fiyatı, yükselişlerini sürdürebilir. Yükselişlerde 290 lirayı direnç seviyesi olarak takip edeceğiz. Türkiye -ABD ilişkilerinde bir gelişme yaşanır ve normalleşme süreci başlarsa yurt içi piyasalarda rüzgar tersine dönebilir, döviz kurlarında sert düşüşler yaşanır. O zaman altının gram fiyatındaki düşüş 190 liraya kadar sürebilir" değerlendirmesinde bulundu.

Uzmanlar teknik açıdan ons altında ise 1.198 doların destek, 1.208 doların ise direnç konumunda olduğunu söyledi.