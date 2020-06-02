Piyasalar da normale dönüyor: Borsa coştu, dolar düşüyor

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 6,77'den işlem görüyor.

Dün 6,7963-6,8261 bandında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yatay bir seyirle 6,8143'ten tamamladı.

Euro/TL de 7,55'te seyrediyor.

Dolar endeksi, önceki kapanışın hemen üzerinde 97,9, euro/dolar paritesi ise yüzde 0,1 azalışla 1,1125 seviyesinde dengelendi.

Küresel piyasalar, corona virüs salgını sonrası normalleşme adımlarına odaklanmışken ABD'deki protestolar endişe unsuru olmaya devam ediyor. Endişeler artsa da ABD'deki olaylar henüz fiyatlara yansımış değil. ABD borsaları dün artıda kapanırken; vadeliler ise hafif ekside seyrediyor.

Uzmanlar, yurt içinde ve dışında veri gündeminin zayıf olduğunu, ABD'deki sosyal olayların ve yeni tip corona virüse ilişkin haber akışının da gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 6,80'in altında kalıcılık sağlanması durumunda 6,75'in gündeme geleceğini kaydetti.

BORSA SON 3 AYIN ZİRVESİNİ GÖRDÜ

Dolar, TL karşısında değer kaybederken borsa ise yatırımcıların artmasıyla değer kazanıyor. BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 108.483,66 puana kadar yükselerek yaklaşık 3 ayın zirvesini gördü. Endeks saat 14.45 itibarıyla 107.633 puan seviyesinde bulunuyor

ALTIN FİYATLARI

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 380 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 624 lira, Cumhuriyet altını da 2.550 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 değer kaybıyla 1.737 dolar seviyesinde bulunuyor.