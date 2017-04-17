Piyasalar hareketlendi; altın 5 ayın zirvesinde

Altın fiyatları yükselen jeopolitik gerilimin dolarda zayıflamaya yol açması ve Kuzey Kore nedeniyle artan gerginliğin güvenli limanlara talebi yoğunlaştırmasıyla bugün beş ayın zirvesini gördü.

Spot altının ons fiyatı yüzde 0.5 yükselerek 1,291 dolardan işlem görürken, erken saatlerde 1,295.42 dolara kadar yükselerek Kasım ayının başlarından bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Altının gram fiyatı yüzde 1,68 düşüşle 151,81 liradan işlem görürken; çeyrek altın yüzde 0,54 düşüşle 248 liranın üzerinde, Cumhuriyet altını ise bin 14 liradan işlem görüyor.