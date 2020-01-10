Piyasalar tepetaklak ! Dolar, euro ve altın sert düştü

İran'ın ABD'nin iki askeri üssüne düzenlediği füze saldırısından sonra ABD Başkanı Donald Trump'ın ılımlı açıklamaları gerilimin şiddetini düşürdü.

Trump, Irak'taki ABD askeri birliklerine İran tarafından yapılan saldırıdan sonra ABD'nin karşı saldırıya geçmesinin gerekmediğini ifade etti.

Trump, “İşin gerçeği, böyle mükemmel bir orduya ve ekipmana sahibiz ama bu demek değil ki bunları kullanmak zorundayız” dedi.

Savaş ihtimalinin büyük ölçüde ortadan kalmasıyla dolar dün 5.8595 liraya kadar gerilerken Borsa İstanbul'da da alımlar güç kazandı.

Borsa İstanbul BIST100 endeksi ise dün 117 bin puanı aşarak son 22 ayın zirvesinde kapattı.

DOLAR, EURO VE ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Dolar/TL haftanın son işlem gününe 5.87 seviyesinde başladı. Euro/TL ise 6.52 seviyesinde işlem görüyor.

ABD-İran gerilimiyle yükselen altın fiyatları da düşüşe geçti. Gram altının fiyatı 293 liradan, çeyrek altın fiyatı 480 liradan, cumhuriyet altını fiyatı ise 1.976 liradan işlem görüyor.

GÖZLER MERKEZİN FAİZ KARARINDA



Krizin sona ermesiyle piyasalar Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun 16 Ocak'taki toplantısına odaklandı. MB'nin enflasyon beklentilerini de gözeterek faiz politikasını belirlediğine dikkat çeken uzmanlar, yıl sonu enflasyon hedefinin yüzde 8 olduğu göz önünde bulundurulduğunda faiz indiriminin devam etmesinin beklendiğini belirtiyor.

Piyasa bugün saat 10:00’da açıklanacak işsizlik rakamlarını bekliyor.