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  4. 24 Temmuz 2020 08:20

Piyasalar yangın yeri! Altın bir kez daha rekor kırdı!

Merkez Bankası'nın açıkladığı faiz kararının ardından dolar/TL ve euro/TL yeni güne yine zirvede yatay seyirle başlarken, gram altın 415 TL ile yine yeniden rekor kırdı.

Piyasalar yangın yeri! Altın bir kez daha rekor kırdı!
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Dolar, ABD ile Çin arasında artan gerilimin yatırımcıları temkinli davranmaya sevk etmesine paralel olarak başlıca para birimleri karşısında dip seviyelerden toparlanmaya çalışırken TL tarafındaki yatay hareket sürüyor.

Merkez Bankası'nın açıkladığı faiz kararının ardından dolar/TL, dünden bu yana 6,84-6,85 seviyelerindeki seyrini sürdürüyor. Kur, yeni güne 6,85065'ten başladı.

Euro/TL ise  7,91 seviyelerinde yer alıyor.

Yeni tip corona virüs tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin yanı sıra ABD'nin işsizlik başvurularının öne çıktığını kaydeden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 6,84-6,86 dar bandının izleneceğini bildirdi.

Hafta başından bu yana tarihi zirvesini yenileyen gram altın, dün 416 lira seviyelerine kadar tırmandı.

Altının gram fiyatı, şu dakikalarda 412 lira seviyelerinde yer alıyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altıb 685 lira, Cumhuriyet altını ise 2.727 lirada yer alıyor.

Yükselişini üst üste ailtıncı işlem gününe taşıyan altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,12 artarak 1.889,78 dolarla Eylül 2011'den bu yana en yüksek seviyesinde bulunuyor.

Yeni tip corona virüs tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin yanı sıra ABD ile Çin arasında artan gerilimin öne çıktığını kaydeden analistler, bu gerilimin risk algısını yükselttiğini belirterek, bu durumun güvenli liman varlıklara talebi artırdığını kaydetti.

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