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  4. 12 Nisan 2019 08:15

Piyasalar yangın yeri ! Dolar 5,75 sınırında !

Bir yandan YSK'nın İstanbul seçim sonucuna diğer yandan ise ABD ile Türkiye arasındaki gerginliğe odaklanan piyasalarda doların yükselişi sürüyor.

Piyasalar yangın yeri ! Dolar 5,75 sınırında !
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İstanbul seçim sonuçlarına ilişkin belirsizliğin yanı sıra Türkiye-ABD ilişkilerinin gergin seyrinin baskıladığı piyasada TCMB'nin net rezervlerinde düşüş dolar/TL'nin yükselmesine neden oldu. Dolar/TL bu sabah güne 5.75 seviyesinin hemen altında başladı.

Türkiye’nin 5 yıllık CDS’leri 19 baz puan artışla 431 baz puana çıkarak yaklaşık iki haftanın en yüksek seviyesini gördü. Türkiye’nin dolar cinsi tahvilleri de TCMB’nin döviz rezervlerindeki düşüşün ardından kayıplarını artırdı.

Credit Agricole kıdemli gelişmekte olan piyasalar stratejisti Guillaume Tresca, TL’deki değer kaybının birçok faktörden kaynaklandığını söyleyerek, “Küresel bazda TL’ye bakış negatif ve dün açıklanan program bu anlamda hiçbir şeyi değiştirmedi, yeni bir şey yok. Diğer taraftan rezervlerdeki düşüş, S400 konusu bunlar hep baskı unsuru” dedi ve şöyle devam etti:

“Bence doğru soru ‘TL neden değer kazansın?’. Seçim konusu negatif bir faktör değil ancak beklemede olması nedeniyle yardımcı olmuyor. İstanbul’da seçimler tekrarlanırsa piyasaları olumsuz etkileyebilir.”

TCMB’nin net uluslararası rezervleri 5 Nisan itibarıyla 1.8 milyar dolar düşüşle 27.9 milyar dolara geriledi. Merkez Bankası’nın (TCMB) net döviz rezervleri Mart başından itibaren aralıksız ilk üç haftada toplamda 9.1 milyar dolar azaldı.

Bir bankacı, swap hacminin söz konusu haftada 2.6 milyar dolar arttığını, brüt ve net rezervlere katkı yaptığını söyleyerek, “Ancak buna rağmen net rezervlerde düşüş görüyoruz. Bunun 1.4 milyar dolarlık kısmı dış borç ödemesinden kaynaklanıyor” dedi.

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