Piyasalar yangın yeri ! Euro rekor tazeledi

Döviz piyasasında dolar ve euro yüksek seyrini koruyor.

Bankalararası piyasada dolar/TL, 4,06'nın üzerinde hareket ediyor. Dolar dün 4,0788'le tüm zamanların en yükseğini görmüştü.

Euro/TL ise 5 lira sınırında seyrediyor. Euro 5,0265'e kadar çıkarak tarihi zirvesini yeniledi.



Suriye'de kimyasal silah kullanımı iddialarına ABD'nin tepki vereceğini açıklaması askeri bir hareketlilik yaratacağı öngörüleriyle jeopolitik endişeleri tetiklerken, dün Rus rublesinin dolar karşısında yüzde 2 civarında değer kaybı da dolar/TL'yi baskılayan bir başka unsur oldu.

Küresel satış baskısının yanında yüksek cari açık ve yüksek enflasyona ilişkin endişelerle Türkiye piyasaları daha satış baskısından daha da kuvvetli etkileniyor.

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ALTINDA SON DURUM

Altının gram fiyatı, bugün Asya piyasalarında tarihi zirvesi olan 175,5 liraya kadar çıkmasının ardından düşüşe geçerek 174 lira seviyesinde dengelendi.

Dün dolar kuru ve altının ons fiyatından bulduğu destekle alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,9 değer kazancıyla 175 liradan tamamladı.

Gram altın bugün Asya piyasalarında tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 175,5 lirayı gördü. Dolar kuru ve altının ons fiyatındaki değer kayıplarının etkisiyle bu seviyelerde tutunamayan altının gram fiyatı saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,6 değer kaybederek 174 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 286 lira, Cumhuriyet altını da 1.164 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında sabah saatlerinde satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,21 azalışla 1.333,5 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, dolar kurundaki değer kazançlarının altının gram fiyatındaki yükselişi desteklediğini kaydetti.

Altının gram fiyatının dolar kuruna göre hareket ettiğini belirten Memiş, "Altının gram fiyatı 175 lira seviyesini yukarı yönlü kırarsa yükselişler 178 lira, 174 lira seviyesinin üzerinde kalıcı olamazsa düşüşler 169 liraya kadar sürebilir." ifadesini kullandı.

Memiş, küresel piyasalarda jeopolitik risk algısının artmasının altının ons fiyatında yükselişe neden olacağına dikkati çekerek, altının ons fiyatının 1.330 dolar seviyesinin üzerinde kapanış gerçekleştirmesinin yükseliş isteğinin sürdüğüne işaret ettiğini bildirdi.

Bugün ABD'de açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ile jeopolitik gelişmelerin piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını ifade eden Memiş, altının ons fiyatında 1.328 doların destek, 1.338 doları ise direnç olarak takip edileceğini kaydetti.

BORSA GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,28 artışla 113.475,58 puandan başladı.



Açılışta BIST 100 endeksi, 319,49 puan ve yüzde 0,28 yükselişle 113.475,58 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,35, holding endeksi yüzde 0,30 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,14 ile finans kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 0,52 ile tekstil, deri oldu.



Dün Avrupa borsalarındaki yükselişlerden bulduğu destekle 115.500 puanı test eden BIST 100 endeksi, günün ikinci yarısında döviz kurlarının rekor seviyeye yükselmesinin etkisiyle düşüşe geçti ve yüzde 1,38 değer kaybıyla 113.156,08 puandan kapandı. Dolar/TL 4,0792 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 4,0580'den işlem görüyor.