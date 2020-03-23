Piyasalar yanıyor! 1,5 yılın rekorunu kıran Dolar/TL 7 TL'ye koşuyor!

Corona virüs salgınının, ekonomilere ve finans piyasalarına olumsuz etkileri sürüyor.
Corona virüs salgınının, ekonomilere ve finans piyasalarına olumsuz etkileri sürüyor.
Geçen hafta yatırımcının dünya genelinde dolar talebinin artmasıyla dolar/TL 6,55'in üzerine tırmanmıştı.
Dolar/TL haftanın ilk işlem gününde 6,60 seviyesinde seyrediyor.
Euro/TL ise 7,13'de yer alıyor.
Altının gramı 326 TL'den, çeyrek altın 521 TL'den Ons altın ise 1.539 TL'den işlem görüyor.
Brent petrolün varili yüzde 3 civarı düşüşle 26 dolar civarında seyrediyor. Spot altının onsu ise haftanın açılışında 1500 doların altında değerleniyor.
Analistler, Covid-19 salgınına ilişkin haber akışı ve ekonomi yönetimlerinin aldığı tedbirlerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirtti.
Bugün yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ABD'de Chicago ulusal aktivite endeksi ve Euro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini aktararak, teknik açıdan dolar/TL'de 6,60'ın direnç konumuna geldiğini kaydetti.
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