Piyasalar yanıyor! Dolar da altın da rekor kırdı! İşte gün sonu rakamları..

Günün ilk yarısını yüzde 0.78 düşüşle kapatan borsada özellikle Suriye’den gelen haberler ile düşüş hızlandı. BIST100’de kayıplar yüzde 3’ün üzerine çıktı. Endeks saat 16.40 itibarıyla 115.601 seviyesinde bulunuyor. Borsada İdlib’den gelen haberler takip ediliyor.

Merkez Bankası dün politika faizini 50 baz puan daha indirdi. Böylece banka son yedi ayda 1325 baz puan faiz indirmiş oldu.

Dün Merkez Bankası faiz kararı açıklanmadan hemen önce 6,0555 seviyelerinde hareket eden dolar/TL, kararın açıklanmasının ardından ilk tepki olarak 6,08 TL seviyelerini test etti.

Dolar/TL bugün yine 6,09-6,10 bandında işlem görüyor.

Euro/TL ise 6,57 seviyesinde işlem görüyor.

Uzmanlar, Euro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi başta olmak üzere veri gündemi ile Suriye'ye ilişkin gelişmelerin takip edileceğini bildirdi.

ALTIN REKOR TAZELEDİ

Altınn gram fiyatı 317 liraya ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine yükseldi. Çeyrek altın ise 520 liradan satılıyor.

