Piyasalar yeniden hareketlendi; dolar yeniden yükselişe geçti

Uzun tatil sonrası yükselişini sürdüren Dolar/TL, bu sabah 6,25 seviyesinde güne başladı. Sabah saatlerinde dolar/TL 6.30'un da üstüne çıkarken, Avro/TL ise 7.30 seviyesinin üstüne çıktı.

TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti yüzde 19,25 oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, AVM’ler ile gayrimenkullerde dövizle kiralama ve satışın önüne geçmek için gerekli adımları en kısa sürede atacaklarını söyledi. Moody’s, Türkiye’nin ardından banka ve şirketlerin de kredi notlarını aşağı çekti.

Merkez Bankası'ndan bir hamle daha !

Küresel piyasalarda dolar dün ABD ile Meksika arasında NAFTA serbest ticaret anlaşmasının revizyonu konusunda sağlanan anlaşmanın getirdiği iyimserlikle dört haftanın dip seviyesini gördükten sonra yatırımcıların ABD ile Çin arasındaki ticaret gerilimine odaklanmalarıyla birlikte dar aralıkta seyrediyor.

Başlıca para birimleri karşısında doların seyrini izleyen dolar endeksi dün 94.434'e kadar gerileyerek 31 Temmuz'dan bu yana en düşük seviyeyi gördükten sonra bugün 94.772'de bulunuyor.