Piyasalar yeniden hareketlendi, dolarda ibre yukarı döndü !

Merkez Bankası'nın dün akşam olağanüstü toplanarak faizde 3 puan artışa gitmesi sonrası dolarda sert düşüş görüldü.

Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından dolar/TL bugün dalgalı seyrediyor. Gün içerisinde 4,79 seviyesini test eden kur 4,77 civarında hareket ediyor.

Dünkü kararın ardından dolar 4,55'in altına kadar gerilemişti. Dolar dün gün içinde 4,92'yi aşarak tüm zamanların en yüksek düzeyini görmüştü.

Euro/TL de 5,55'in üzerinde hareket ediyor. Euro dün 5,76'yı aşarak rekorunu tazelemişti.

Kurdaki aşırı oynaklık sonrasında olağanüstü toplanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), Geç Likidite Penceresi (GLP) borç verme faiz oranını yüzde 13,50’den 16,50’ye yükseltirken, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 8'de sabit tuttu.

Merkez Bankası'nın bundan sonraki ilk olağan toplantısı 7 Haziran'da olacak. Merkez Bankası'ndan bu toplantıda da yeni bir adım gündeme gelebilir.

Merkez Bankası'nın olağanüstü faiz artışıyla dolarda 30 kuruşluk gerileme görüldü.

Uzmanlar, PPK'nın dün güçlü bir hamle yaptığını belirterek, buna karşın kur piyasasındaki oynaklığın devam ettiğini kaydetti. PPK'nın 7 Haziran'da da bir toplantısının olduğunu anımsatan analistler, dünkü karar metninin, gelişmelere göre gereken adımların atılmaya devam edileceğine işaret ettiğini söyledi.