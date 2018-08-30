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  4. 30 Ağustos 2018 10:03

Piyasalar yine alevlendi: Dolar ve Avro tutulamıyor

ABD ile yaşanan gerilimin ardından yükselen döviz güne hareketli başladı. Dolar/TL, bu sabah 6.5 liranın üzerine çıktı. Avro ise 7.66 lira seviyelerinde.

Piyasalar yine alevlendi: Dolar ve Avro tutulamıyor
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Dolar güne yine yükselişle başladı. Dün TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti yüzde 19,25 oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, AVM'ler ile gayrimenkullerde dövizle kiralama ve satışın önüne geçmek için gerekli adımları en kısa sürede atacaklarını söylemişti. Moody's, Türkiye'nin ardından banka ve şirketlerin de kredi notlarını aşağı çekmişti.

Dolar/TL 6.5533/6.5581'den Euro/TL 7.6836/7.6929'dan işlem görüyor.

 Bank of America Merrill Lynch, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden gelecekteki ticari ilişkilere yönelik bir anlaşma olmadan ayrılması halinde global merkez bankalarının rezervlerinde tuttukları İngiliz Sterlini'nin bir kısmını satabileceklerini ifade etti.

 

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