Piyasalara ateş düştü! Dolar yeniden 6 TL'yi, gram altın 300 TL'yi aştı!

Hafta boyunca 5.98 civarında seyreden dolar/TL kuru, küresel piyasalarda doların değer kazanmasıyla birlikte haftanın son işlem gününde 6 seviyesinin üzerine çıktı.

Piyasaların kapanış saatlerinde kur 6.0290 seviyesindeydi. Bu seviyeler, Ağustos 2019'dan sonra en yüksek noktası konumunda. Euro/TL ise 6.6080 seviyesinde bulunuyordu.

Avro/dolar paritesinde satış baskısı iyi gelen ABD verileri sonrasında artarken, parite 1.10 altına indi.

Hafta başından bu yana dar bir aralıkta seyreden dolar/TL, küresel piyasalarda doların değer kazanmasıyla birlikte haftanın son gününde 6,05'e kadar yükseldi.

Euro/TL ise 6,62 seviyesinden işlem görüyor.

ABD'DE TARIM DIŞI İSTİHDAM OCAKTA BEKLENTİYİ AŞTI

ABD'de tarım dışı istihdam ocakta 225 bin arttı, işsizlik oranı yüzde 3.5'ten yüzde 3.6'ya yükseldi.

Teknik açıdan dolar/TL'de 5,96'nın destek olarak izleneceğini kaydeden uzmanlar, 6,00 seviyesinin psikolojik direnç konumunu sürdürdüğünü bildirdi.

BORSA GÜNÜ DÜŞÜŞLE TAMAMLADI

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,04 değer kaybıyla 121.015,14 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.268,73 puan azalırken, toplam işlem hacmi 11,4 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 2,06, holding endeksi yüzde 0,73 azaldı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,26 ile spor, en fazla kaybettiren ise bankacılık oldu.

Analistler, Suriye ile ilgili gelişmelerin de gündemin odağındaki yerini koruduğunu ifade etti.

Haftaya yurt içinde ödemeler dengesi ve iş gücü istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de enflasyon, Avro Bölgesinde büyüme, Çin'de Üretici Fiyat Endeksi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 123.900 direncinin aşılması durumunda yükselişin ivme kazanabileceğini ve yeni zirvelerin gündeme gelebileceğini, 121.000 ve 120.000 seviyelerinin destek konumunda olduğunu söyledi.

GRAM ALTIN 300 TL'Yİ AŞTI

Gram altın 301,7 lira, çeyrek altın 490 lira ve Cumhuriyet altını 2.008 liradan işlem görüyor.

Altının ons fiyatı ise şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 1.567 dolardan işlem görüyor.

Analistler, yeni tip corona virüs salgınına ilişkin endişelerin görece hafiflemesiyle birlikte küresel piyasalarda risk iştahının arttığını, altın fiyatlarında ise sakin bir seyir izlendiğini kaydetti.

Bugün, yurt dışında ABD'de ocak ayı istihdam raporundaki verilerin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan ons altında 1.540 doların destek, 1.575 doların direnç konumunda bulunduğunu, gram altında ise 300-305 lira bandının izleneceğini ifade etti.