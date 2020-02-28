Piyasalara da şehit ateş düştü! Dolar, euro ve altının ateşi sönmüyor

İdlib'de yaşanan gelişmelerin ardından dolar/TL güne 6,22 seviyesinden başladı.

İdlib'de yaşanan gelişmelerin ardından dolar/TL güne 6,22 seviyesinden başladı.

Kur şu dakikalarda 6,21'de işlem görüyor.

Euro/TL ise 6,84'te seyrediyor.

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 326 liradan alıcı buluyor.

Dün altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 327,9 liradan tamamladı.

Bugüne de değer kazancıyla başlayan altının gram fiyatı, saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 328,1 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 535 lira, Cumhuriyet altını da 2.202 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise bugün Asya piyasalarında yüzde 1.626,8 dolara kadar geriledikten sonra önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 1.635 dolar seviyesinde dengelendi.

TÜİK, son çeyrek ve 2019'a ilişkin büyüme verilerini açıkladı.

Türkiye ekonomisi 2019 yılının son çeyreğinde yüzde 6 büyüdü, ekonomi 2019'un tamamında ise yüzde 0,9 büyüdü.