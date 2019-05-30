Piyasalarda bayram havası ! Dolar/TL 6 TL'nin altında

Dolar/TL, ABD ile ilişkilere yönelik iyimser beklentilerle aşağı yönlü hareket ediyor.

Türkiye piyasaları bayram tatili rehavetine girerken dolar/TL güne 6.03 seviyesinin altında başladı. Dolar/TL daha sonra 6.00’ın altını gördü. Piyasa uzmanları bayram tatili ile de birlikte önümüzdeki bir iki haftanın sakin geçmesini bekliyor.

Dolar/TL saat 10.36 itibarıyla 5.9641/5.9656’dan işlem görüyor. Doların söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

Analistler olumlu havadaki temel nedenin ABD ile ilişkilere dayandırırken, S-400 tesliminin İstanbul yerel seçimleri sonrasına kaldığı senaryoları iyimser karşılanıyor.

Öte yandan bankacılar TL'deki değer kazancının bir diğer nedeninin ise Güney Afrika ve Türkiye para birimleri arasındaki ikili işlem önerilerine de bağlıyor.

Bankacılar Güney Afrika para birimi "rand al TL sat" önerisinin yüzde 15'in üzerinde getiri sağladığını ve son günlerde Güney Afrika'daki siyasi gelişmelerin bu ikili işlemde kar realizasyonlarını beraberinde getirdiğine de dikkat çekiyor.

Küresel piyasalarda ise bugün in Çin'in ABD ile ticaret savaşında yüksek teknolojili tüketici elektroniğinden askeri ekipmanlara kadar her şeyde kullanılan nadir elementleri misilleme olarak kullanmaya hazır olduğu uyarısında bulunmasıyla satıcılı bir seyir gözleniyor.