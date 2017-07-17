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  4. 17 Temmuz 2017 13:50

Piyasalarda bitcoin depremi

Dijital para birimi bitcoin 2.000 doların altına geriledi.

Piyasalarda bitcoin depremi
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Haziran zirvesinden önemli miktarda uzaklaşan bitcoin ile birlikte birçok sanal para geniş çaplı satış dalgasında değer kaybetti.

Bitcoin, Pazar günü 1,836 dolara kadar geriledi. Haber ve araştırma sitesi CoinDesk'e göre gün içi işlemlerde yüzde 8 gerileyen dijital para, 11 Haziran'da görülen 3,018 dolarlık zirvesinden yaklaşık yüzde 40 aşağıda bulunuyor.

Bitcoinle birlikte gerileyen diğer bir önemli sanal para birimi ethereum oldu. Dijital para Pazar günkü işlemlerde 155 dolara düştü. Ethereum, 13 Haziran'da görülen 395 dolarlık zirvesinin yaklaşık yüzde 60 altını gördü.

Dijital paralarda görülen sert satışlar, yeni sanal varlıkların sunduğu tüm olanakların ve potansiyelin yanında önemli ölçüde spekülatif işlem araçları olduklarını işaret ediyor. Dijital para birimlerinde piyasa hala göreceli olarak olgun ve likit değil. Bu da işlemlerde aşırı volatiliteye neden oluyor.

dijital para , piyasa , bitcoin
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