Piyasalarda büyük korku: Dolardaki yükseliş devam edecek mi ?

Temmuz ayı sonunda düşüşe geçen dolar/TL kuru geçen hafta en son 5,57 düzeyine kadar inmişti. Ancak bu hafta boyunca yeniden yükselişe geçen kur haftayı 5,77 seviyelerinde tamamladı. Peki kur neden yükselmeye başladı? Ekonomi yazarı Aslı Aydın ve Ekonomist Uğur Civelek döviz kurundaki değişimi ve ekonomiye yansımalarını anlattı.

Ekonomistler, ekonomi yönetiminin faizleri biran önce düşürmek için her şeyi yaptığını belirterek dış koşullarda havanın bozulması ile içerdeki hesapların bozulduğuna dikkat çekti.

ISRARCI OLUNURSA KUR DAHA DA YÜKSELİR

Civelek, açıklamasında TL’deki yapay aşırı değerlenmeyi ele alarak “Haziran ayında Osaka zirvesinden sonra küresel koşullar iyiyken Temmuz sonunda aniden hava bozdu. TL deki o yapay aşırı değerlilik kamu bankaları alımlarıyla yapılmaya sağlanan iyileşme birden bire buharlaştı. Küresel koşullar bozulunca içerdeki manipülasyon işe yaramadı. Kur yine 5,70 bandına yerleşti” ifadelerini kullandı.

Civelek kurdaki bu değişimlerin ekonomiye etkilerine değinerek “Ekonomideki durgunlaşma eğilimi devam edecek, işsizlikte artış eğilimi sürecek, 2020’de enflasyon kalıcı olarak tek haneye kesinlikle inmeyecek” dedi.

HUKUKSUZLUK VARSA GÜVEN OLMAZ

Ekonomi yazarı Aslı Aydın ise Türkiye gündeminde hafta başı itibari ile yaşanan gelişmelerin döviz kuru üzerindeki etkilerine değinerek “Türkiye’de yaşanan gelişmelere baktığımızda seçilmiş belediye başkanlarının görevden alınması, halk iradesinin yok sayılması gibi uygulamalar Türkiye’de hukukun işletilmediğini gösteriyor. Türkiye’deki hukuksuzluk ülkedeki sıcak paranın kaçmasına neden oluyor.” dedi.

Aydın, Arjantin’in kredi notunun düşürülmesinin benzer risklere sahip olan Türk Lirası’nın da etkilediğini belirtti.

Aydın, iki kredi derecelendirme kuruluşunun Arjantin ile ilgili yatırım yapılamaz kararının ardından Ekonomi Bakanı’nın istifası ile sonuçlanan gelişmelerden Türkiye’nin de nasiplendiğinin altını çizdi. Aydın, küresel ekonomilerdeki dalgalanmaların Türkiye’ye etkisini ise “Önemli bir faktör de ABD’de 2020 seçimleri öncesinde bir resesyon beklentisinin gittikçe güçleniyor olması. Şu aralar buna %40 gibi güçlü bir ihtimal veriliyor. Bu ihtimalin güçlenmesi Türkiye’ye diğer gelişmekte olan ülkelerden daha ciddi yansıyor. Çünkü Türkiye hala en riskli ülkelerden biri olarak görülüyor” şeklinde açıkladı.