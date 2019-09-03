Piyasalarda enflasyon etkisi ! Dolar düşüyor

Dün, düşüş eğiliminde hareket eden ve 5,7975'e kadar gerileyen dolar/TL, günü yüzde 0,4 değer kaybıyla 5,8073'ten tamamladı.

Enflasyon ağustosta beklentinin altında gerçekleşti. Tüketici fiyatları, ağustos ayında aylık bazda yüzde 0,86 artış gösterirken, baz etkisi nedeniyle yıllık TÜFE yüzde 16,65'ten yüzde 15,01'e geriledi. Çekirdek enflasyon ise yıllık bazda yüzde 16,2'den yüzde 13,6 seviyesine geriledi.

Ağustos ayı enflasyon rakamlarının ardından kur, bugün 5,77'nin altına kadar geriledi.

Euro/TL ise 6,30 seviyesinde yer alıyor.

Analistler, yurt içinde ağustos ayı enflasyon verilerinin piyasa beklentilerinden daha olumlu gerçekleştiğini ve gözlerin 12 Eylül'deki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısına çevrildiğini belirtti.

Yurt dışında Avro Bölgesi’nde Üretici Fiyat Endeksi ve ABD'de imalat sanayi PMI verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,7550'nin destek, 5,8250'nin direnç konumunda izleneceğini dile getirdi.

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