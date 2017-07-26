Piyasalarda gözler Fed kararında

Fed Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) bugün saat 21.00'de açıklanacak faiz kararı piyasaların odak noktasında bulunuyor. Analistler, Fed'in temmuz toplantısında faizlerde değişikliğe gitmeyeceğini öngörürken, karar metnindeki ifadelerle piyasaları aralıkta yapılabilecek bir faiz artışına hazırlayabileceğini belirtiyor. Fed'in halen yüzde 1,00-1,25 olan politika faizini eylül ve kasım aylarında 25 baz puan artıracağı beklentileri yüzde 10 seviyelerindeyken, aralıkta 25 baz puan artış bekleyenlerin oranı yüzde 41 seviyesinde bulunuyor.

Bugün, beklentiler doğrultusunda faiz artırılmaması durumunda karar metninde kullanılacak ifadelerin, beklentiler ve yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olacağını kaydeden analistler, enflasyon, risk dengesi ve bilançonun normalleşmesine yönelik ifadelerin takip edileceğini dile getirdi. Analistler, önceki toplantının karar metninde yer alan "bilançonun normalleşmesine bu yıl içinde başlanması öngörülüyor" cümlesindeki "bu yıl" ibaresinin "yakında" ile değiştirilebileceğini tahmin ediyor.

Yurt içinde, döviz kurlarının Fed kararları öncesindeki yükseliş eğilimine karşın BIST 100 endeksi yüzde 0,31 değer kazanarak günü 107.041 puandan tamamladı. Analistler, bu akşam açıklanacak Fed kararları öncesinde İngiltere'de büyüme ve ABD'de yeni konut satışları verilerinin takip edileceğini belirterek, BIST 100 endeksinin 106.000-108.000 bandı içinde hareket edebileceğini, bu seviyelerin aşılması durumunda kırılma yönüne doğru hareketin ivme kazanabileceğini dile getirdi.

Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:

11.30 İngiltere 2017 yılı 2. çeyrek GSYH

17.00 ABD, haziran ayı yeni konut satışları

21.00 ABD, Fed faiz kararı

